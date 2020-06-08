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Посли ЄС 10 червня затвердять продовження кримських санкцій проти Росії — ЗМІ

Понеділок, 8 червня 2020, 12:26
 

Постійні представники країн Євросоюзу 10 червня планують затвердити рішення про продовження кримських санкцій проти Росії на рік.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Посли ЄС в середу дадуть зелене світло на продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на один рік", - написав Джозвяк.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Термін дії чинних санкцій ЄС щодо Криму завершується 23 червня. Затвердження продовження дії заборони на інвестиції в Крим має відбутися на засіданні Ради ЄС.

Європейська правда

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Крим санкції

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