Цифровий банкінг Raiffeisen Bank буде розроблятись в Україні — ЗМІ

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International AG, переносить розробку свого сервісу цифрового банкінгу в Україну.

Про це повідомляє австрійська газета Der Standard.

"Розробники програмного забезпечення вже певний час працюють над відповідними додатками під загальною назвою Digital Banking Engine. Команда у Відні включала 45 осіб, 33 з яких є внутрішніми працівниками, решта – зовнішніми.

Однак наприкінці травня проєкт був перенесений в Україну", - пише видання.

Розробку "двигуна цифрового банкінгу" доручено українському стартапу Edenlab.

У пресслужбі RBI пояснили, що в Україні є висококваліфікована команда, і проєкт "перебуватиме у 100-відсотковій дочці RBI".

Водночас у банківській групі не стали коментувати, чи купує RBI українську Edenlab.