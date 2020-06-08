Цифровий банкінг Raiffeisen Bank буде розроблятись в Україні — ЗМІ
Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International AG, переносить розробку свого сервісу цифрового банкінгу в Україну.
Про це повідомляє австрійська газета Der Standard.
"Розробники програмного забезпечення вже певний час працюють над відповідними додатками під загальною назвою Digital Banking Engine. Команда у Відні включала 45 осіб, 33 з яких є внутрішніми працівниками, решта – зовнішніми.
Однак наприкінці травня проєкт був перенесений в Україну", - пише видання.
Розробку "двигуна цифрового банкінгу" доручено українському стартапу Edenlab.
У пресслужбі RBI пояснили, що в Україні є висококваліфікована команда, і проєкт "перебуватиме у 100-відсотковій дочці RBI".
Водночас у банківській групі не стали коментувати, чи купує RBI українську Edenlab.
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