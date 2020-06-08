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Цифровий банкінг Raiffeisen Bank буде розроблятись в Україні — ЗМІ

Понеділок, 8 червня 2020, 10:55
 

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International AG, переносить розробку свого сервісу цифрового банкінгу в Україну.

Про це повідомляє австрійська газета Der Standard.

"Розробники програмного забезпечення вже певний час працюють над відповідними додатками під загальною назвою Digital Banking Engine. Команда у Відні включала 45 осіб, 33 з яких є внутрішніми працівниками, решта – зовнішніми.

Однак наприкінці травня проєкт був перенесений в Україну", - пише видання.

Розробку "двигуна цифрового банкінгу" доручено українському стартапу Edenlab.

У пресслужбі RBI пояснили, що в Україні є висококваліфікована команда, і проєкт "перебуватиме у 100-відсотковій дочці RBI". 

Водночас у банківській групі не стали коментувати, чи купує RBI українську Edenlab.

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