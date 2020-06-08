Берлін про нові санкції проти Nord Stream 2: не коментуємо та перебуваємо у контакті

У Берліні заявили, що відмовляються коментувати можливість введення США нових санкцій проти проєкту Nord Stream 2 та перебувають з цього питання в контакті із зацікавленими сторонами.

Про це сказала на брифінгу 8 червня представник Міністерства економіки та енергетики ФРН Анна Софі Айхлер, повідомляє Укрінформ.

"Зрозуміло, що ми пильно та постійно слідкуємо за ситуацією, але ми її не коментуємо…Водночас ми перебуваємо в постійному контакті з цього питання", - сказала речниця.

Вона не уточнила, з ким саме, але йдеться як про американських партнерів, так і німецьких підприємців, які можуть постраждати внаслідок санкцій. Представник Мінекономіки відкинула припущення, що уряд не робить кроків для захисту їх інтересів.

Нагадуємо:

У Конгресі США планують запровадити закон щодо нових санкцій США проти російського проєкту газопроводу "Північний потік – 2", які будуть націлені на компанії, що надають послуги страхування суден, залучених у його будівництві.

20 травня Суд Європейського Союзу виніс рішення про те, що російський газопровід "Північний потік-2" має діяти відповідно до регулювання ЄС і не має права на виняток.

15 травня Федеральне мережеве агентство Німеччини відхилило заявку компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" на звільнення від регулювання ЄС.

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