В ЄС готові підтримувати реформи вугільної галузі України
У Представництві Європейського Союзу висловили готовність підтримати проведення реформи вугільної галузі України.
Про це йшлося під час першої зустрічі в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець із головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, передає сайт Міненерго.
За її словами, найболючіше питання – реформування шахт у "мономістах", населення яких повністю залежить від їх роботи.
"Ми хочемо використати досвід європейських та інших країн, яким вдалося успішно вирішити аналогічні проблеми", – зазначила Буславець, додавши, що зараз йдуть перемовини щодо підтримки у цьому питанні з боку Німеччини, Світового банку та інших міжнародних партнерів.
Матті Маасікас запевнив представників міністерства, що у представництві ЄС готові зустрічатися, обговорювати проблемні питання та надавати Україні підтримку для успішного проведення реформи.
Економічна правда
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