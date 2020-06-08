Новости 8 июня: подорожание Нефти и крымские санкции
Про нефть. Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в 43 доллара.
Про Raiffeisen Bank. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG, переносит разработку своего сервиса цифровой банкинга в Украине.
Про угольную отрасль. В Представительстве Европейского Союза выразили готовность поддержать реформы угольной отрасли Украины.
Про крымские санкции. Постоянные представители стран Евросоюза 10 июня планируют принять решение о продлении крымских санкций против России еще на год.
Про Nord Stream 2. В Берлине заявили, что отказываются комментировать возможность введения США новых санкций против проекта Nord Stream 2 и находятся в контакте с заинтересованными сторонами.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua