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Укр / Рус

Новости 8 июня: подорожание Нефти и крымские санкции

Понедельник, 8 июня 2020, 18:00

Про нефть. Стоимость барреля Brent на бирже в Лондоне впервые с 6 марта превысила отметку в 43 доллара.

Про Raiffeisen Bank. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG, переносит разработку своего сервиса цифровой банкинга в Украине.

Про угольную отрасль. В Представительстве Европейского Союза выразили готовность поддержать реформы угольной отрасли Украины. 

Про крымские санкции. Постоянные представители стран Евросоюза 10 июня планируют принять решение о продлении крымских санкций против России еще на год.

Про Nord Stream 2. В Берлине заявили, что отказываются комментировать возможность введения США новых санкций против проекта Nord Stream 2 и находятся в контакте с заинтересованными сторонами.

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Экономическая правда
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