Ціна на нафту зросла після суботніх домовленостей ОПЕК+

Вартість бареля Brent на біржі в Лондоні вперше з 6 березня перевищила позначку 43 долари.

Про це пише агентство Bloomberg.

За даними на 2:40 за Києвом ціна на Brent становила 43,25 дол, що на 3% вище п'ятничного показника.

Станом на 10:00 ціна Brent становить 42,80 дол

Зросла і вартість техаської WTI. Також вперше з 6 березня котирування перевищили позначку 40 дол за барель.

Станом на 10:00 ціна WTI становить 39,93 дол

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6 червня країни-учасниці ОПЕК+ домовились продовжити скорочення нафтовидобутку до кінця липня.