У травні число нафтогазових установок у світі впало до мінімуму з 1999 року

Число діючих нафтових і газових бурових установок в світі в травні впало на 338 - до мінімуму з квітня 1999 року.

Про це свідчать дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В середньому в минулому місяці в світі працювало 1176 установок проти 1514 в квітні. При цьому травневий рівень на 1006 менше показника за цей же місяць минулого року.

У США кількість установок в травні скоротилося на 218 щодо попереднього місяця - 348. Це рекордно низький рівень.

У Канаді показник опустився на 10 - до 23 бурових, що також є історичним мінімумом.

Кількість бурових за минулий місяць в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні збільшилася на 5 і досягло 196. Тим часом на Близькому Сході їх число впало на 45 (до 375, мінімум з серпня 2013 року), в Африці - на 42 (до 61 установок, найнижчий рівень з вересня 2009 року), в Європі - на одну (до 111, мінімум за рік), в Латинській Америці - на 27 (до історичного мінімуму в 62).

Середньомісячне число діючих нафтових і газових бурових установок в світі в 2019 році знизилося після зростання за підсумками двох років поспіль і становило 2177.

За підсумками 2016 року було зафіксовано мінімальний показник за 17 років - 1593 бурові. У 2014 році в світі працювало максимальне з 1985 року число установок - 3578.

Baker Hughes публікує дані про діючі бурових установках з 1944 року. Спочатку компанія збирала інформацію тільки в США і Канаді, з 1975 року - по всьому світу.

З 7 червня 2019 року компанія включає в свої розрахунки число бурових на Україні, при цьому перерахунку зведених даних по Європі за минулі періоди у зв'язку з цим не проводилося.