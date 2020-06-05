В мае число нефтегазовых установок в мире упало до минимума с 1999 года 

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в мае упало на 338 - до минимума с апреля 1999 года.

Об этом свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщает Интерфакс-Украина.

В среднем в минувшем месяце в мире работало 1176 установок против 1514 в апреле. При этом майский уровень на 1006 меньше показателя за этот же месяц прошлого года.

В США количество установок в мае сократилось на 218 относительно предыдущего месяца - 348. Это рекордно низкий уровень.

В Канаде показатель опустился на 10 - до 23 буровых, что также является историческим минимумом.

Количество буровых за минувший месяц в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличилось на 5 и достигло 196. Между тем на Ближнем Востоке их число упало на 45 (до 375, минимум с августа 2013 года), в Африке - на 42 (до 61 установок, самый низкий уровень с сентября 2009 года), в Европе - на одну (до 111, минимум за год), в Латинской Америке - на 27 (до исторического минимума в 62).

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2019 году снизилось после роста по итогам двух лет подряд и составляло 2177.

По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный показатель за 17 лет - 1593 буровые. В 2014 году в мире работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по всему миру. С 7 июня 2019 года компания включает в свои расчеты число буровых на Украине, при этом пересчета сводных данных по Европе за прошлые периоды в связи с этим не проводилось.





