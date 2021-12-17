Goldman Sachs прогнозує нафту по 100 доларів у 2023 році

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На думку аналітиків інвестиційного банку Goldman Sachs, ціна на нафту може піднятися до 100 доларів протягом наступних двох років, а попит досягне "нового рекордного рівня".

Про це пише CNBC.

За словами Демієна Курваліна, голови відділу енергетичних досліджень інвестиційного банку, світова економіка продовжує відновлюватися, а попит на авіаперевезення зростатиме.

Водночас виробники нафти зіштовхнуться із проблемами зі збільшенням обсягів видобутку. Серед них – зростання витрат на видобуток та дорожче фінансування проектів, оскільки інвестори все більше вважають за краще підтримувати сектори, орієнтовані на ESG (екологічне, соціальне та корпоративне управління – ред).

За основним прогнозом Goldman Sachs, у 2022 році ціни на Brent досягнуть 85 доларів за барель, проте інвестбанк не виключає і зростання вище 100 доларів. За прогнозом Курваліна, ціни на нафту у 2023 році можуть зрости і до 110 доларів.

Подорожчання нафти відбуватиметься через інфляцію, яка, зокрема, спостерігається і в нафтовому секторі. До того ж є ймовірність, що нинішні постачання нафти просто фізично не можуть задовольнити попит, оскільки світова економіка буде відновлюватися після пандемії.

Зараз на тлі появи нового штаму COVID19 "Омікрон" ціна на нафту знижується. 17 грудня лютневий ф'ючерс на Brent торгувався близько 73,5 доларів.