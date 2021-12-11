Ціни на нафту завершили тиждень максимальним зростанням із серпня
Ціни на нафту завершили тиждень (6-10) грудня максимальним зростанням із серпня через зниження побоювань щодо наслідків нового штаму COVID-19 "омікрон".
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
З початку цього тижня Brent подорожчала на 7,4%, WTI – більш ніж на 8%.
"Сигналів про те, що поява "омікрону" призведе до падіння попиту на нафту, поки що немає, і це дає полегшення ринку. Тим не менш, нервозність зберігається: дані про зростання захворюваності на COVID-19, а також про запровадження нових карантинних обмежень у низці країн, призвели до падіння ринку в четвер", - пише видання.
Деякий тиск на нафтовий ринок чинить боргову кризу в китайському секторі нерухомості, зазначає Market Watch. Експерти побоюються, що дефолти компаній цього сектора послаблять зростання економіки КНР, що призведе до зниження попиту на нафту у цій країні.
Нагадуємо:
Раніше ціни на нафту знизились у середу після 2 днів зростання, оскільки інвестори чекають оцінки впливу штаму коронавірусу Omicron на світову економіку та попит на паливо, а також - на ефективність наявних вакцин.
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