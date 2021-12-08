Ціни на нафту знизились: інвестори очікують оцінок щодо впливу штаму Omicron

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Ціни на нафту знизились у середу після 2 днів зростання, оскільки інвестори чекають оцінки впливу штаму коронавірусу Omicron на світову економіку та попит на паливо, а також - на ефективність наявних вакцин.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent знизились на 19 центів (0,3%) - до 75,25 доларів за барель о 05:19 за Гринвічем після зростання на 3,2% у вівторок.

Водночас нафта WTI подешевшала на 23 центи (0,3%) - до 71,82 доларів за барель після росту на 3,7% на попередній сесії.

"Ціни на нафту відновилися на початку цього тижня після обвалу минулого тижня через зростаючий оптимізм щодо того, що новий штам Omicron не завдасть великої економічної шкоди", - нагадує видання.

"Відновлення пішло на перерву, оскільки інвестори намагалися підтвердити повний вплив Omicron, перш ніж купувати далі", - заявив аналітик з сировинних товарів Rakuten Securities Сатору Йошіда.

"Інвестори все ще не налаштовані повністю оптимістично й наразі використовують вичікувальний підхід", - додав генеральний менеджер з досліджень Nissan Securities.

Також повідомляєься, що запаси нафти в США впали минулого тижня, а запаси бензину та дистилятів зросли.

Аналітики, опитані Reuters, прогнозують, що дані про запаси нафти в США покажуть другий поспіль щотижневий спад.

Нагадаємо:

Ціни на нафту впали майже на 5% 30 листопада після того, як керівник Moderna поставив під сумнів ефективність вакцини від COVID-19 проти штаму Omicron, налякавши фінансові ринки та додавши занепокоєння щодо попиту на нафту.

Економічна правда