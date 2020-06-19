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Іспанія запровадить потрійний контроль для туристів в аеропортах

П'ятниця, 19 червня 2020, 17:30
 

МОЗ Іспанії оголосив, що всі мандрівники, які прибуватимуть в країну після відкриття кордонів, проходитимуть в аеропортах потрійний контроль через небезпеку поширення коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілья, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на іспанське агентство Europa Press.

З неділі пасажири, які прибувають в іспанські аеропорти, будуть проходити візуальний контроль, контроль температури, а також повинні заповнити форму, в якій повинно бути зазначено, чи хворіли вони раніше на коронавірус і дані про місцезнаходження в Іспанії.

Якщо турист не пройде один з трьох контрольних етапів, його огляне лікар, який, якщо вважатиме це доцільним, направить його в медичні служби відповідного автономного співтовариства.

При цьому уряд не збирається зобов’язувати мандрівників в'їжджати в Іспанію зі зробленим у власній країни ПЛР-тестом – про це раніше просили органи влади Канарських островів.

Контроль в аеропортах буде здійснюватися 600 медичними працівниками.

Нові заходи контролю стануть чинними з відкриттям кордонів 21 червня для мандрівників з Шенгенської зони (окрім Португалії).

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Європейська правда

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Іспанія авіа туризм

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