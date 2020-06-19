Испания введет тройной контроль для туристов в аэропортах

Минздрав Испании объявил, что все путешественники, прибывающие в страну после открытия границ, будут проходить в аэропортах тройной контроль из-за опасности распространения коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанское агентство Europa Press.

С воскресенья пассажиры, прибывающие в испанские аэропорты, будут проходить визуальный контроль, контроль температуры, а также должны заполнить форму, в которой должно быть указано, болели они раньше коронавирусом и данные о местонахождении в Испании.

Если турист не пройдет один из трех контрольных этапов, его осмотрит врач, который, если сочтет это целесообразным, направит его в медицинские службы соответствующего автономного сообщества.

При этом правительство не собирается обязывать путешественников въезжать в Испанию со сделанным в собственной стране ПЦР-тестом - об этом ранее просили органы власти Канарских островов.

Контроль в аэропортах будут проводить 600 медицинских работников.

Новые меры контроля вступят в силу с открытием границы 21 июня для путешественников из Шенгенской зоны (кроме Португалии).

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Европейская правда