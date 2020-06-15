НБУ проведе ще 2 аукціони з продажу сувенірних срібних банкнот номіналом 1000 гривень

Нацбанк 23 червня 2020 року проведе 2 електронні біржові аукціони із продажу сувенірних банкнот зі срібла номіналом 1000 гривень зразка 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що на перший аукціон виставляється 10 окремих лотів по одній срібній банкноті у кожному лоті, на другий аукціон - 10 окремих лотів по 2 срібні банкноти в кожному лоті.

"Електронний аукціон із продажу зазначених сувенірних банкнот зі срібла планується провести на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ".

Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу. Умови участі в аукціоні будуть розміщені на офіційному сайті біржі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Нацбанк продав на аукціоні за понад 447 тисяч гривень всі виставлені сувенірні банкноти зі срібла за дизайном паперової номіналом 1 тисяча гривень.

Економічна правда