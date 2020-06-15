НБУ проведет еще 2 аукциона по продаже сувенирных серебряных банкнот номиналом 1000 гривен
Нацбанк 23 июня 2020 года проведет 2 электронных биржевых аукциона по продаже сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 гривен образца 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что на первый аукцион выставляется 10 отдельных лотов по одной серебряной банкноте в каждом лоте, на второй аукцион - 10 отдельных лотов по 2 серебряные банкноты в каждом лоте.
"Электронный аукцион по продаже указанных сувенирных банкнот из серебра планируется провести на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".
Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Условия участия в аукционе будут размещены на официальном сайте биржи", - говорится в сообщениий.
Напомним:
Нацбанк продал на аукционе за более чем 447 тысяч гривен все выставленные сувенирные банкноты из серебра по дизайну бумажной номиналом 1000 гривен.
Экономическая правда
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