НБУ проведет еще 2 аукциона по продаже сувенирных серебряных банкнот номиналом 1000 гривен

Нацбанк 23 июня 2020 года проведет 2 электронных биржевых аукциона по продаже сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 гривен образца 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что на первый аукцион выставляется 10 отдельных лотов по одной серебряной банкноте в каждом лоте, на второй аукцион - 10 отдельных лотов по 2 серебряные банкноты в каждом лоте.

"Электронный аукцион по продаже указанных сувенирных банкнот из серебра планируется провести на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ".

Аукцион состоится в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Условия участия в аукционе будут размещены на официальном сайте биржи", - говорится в сообщениий.

Напомним:

Нацбанк продал на аукционе за более чем 447 тысяч гривен все выставленные сувенирные банкноты из серебра по дизайну бумажной номиналом 1000 гривен.

Экономическая правда