НБУ продав за 450 тисяч сувенірні срібні банкноти номіналом 1000 гривень

Нацбанк продав на аукціоні за понад 447 тисяч гривень всі виставлені сувенірні банкноти зі срібла за дизайном паперової номіналом 1 тисяча гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Під час перших торгів було реалізовано 20 лотів по одній срібній банкноті у кожному лоті, під час других торгів - 10 лотів по дві срібні банкноти у кожному лоті.

Усі виставлені для продажу срібні банкноти придбали фізичні та юридичні особи, що були учасниками аукціону, на загальну суму понад 447 тис гривень", - йдеться у повідомленні.

Аукціон відбувся 4 червня 2020 року на майданчику Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ".

Сувенірна банкнота виготовлена зі срібла 999,9 проби, в чистоті - не менше ніж 124,4 г, розміром 133х66х1,35 мм. Тираж - 300 шт. Банкноти прикрашені голограмою.



На лицьовій стороні банкноти зображено портрет Володимира Вернадського - видатного вченого, одного із засновників і першого президента Української академії наук. На зворотному боці зображено будівлю Президії Національної академії наук України.

Економічна правда