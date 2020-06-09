НБУ продав за 450 тисяч сувенірні срібні банкноти номіналом 1000 гривень

Усі виставлені для продажу срібні банкноти придбали фізичні та юридичні особи, що були учасниками аукціону, на загальну суму понад 447 тис гривень", - йдеться у повідомленні.
Аукціон відбувся 4 червня 2020 року на майданчику Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ".
Сувенірна банкнота виготовлена зі срібла 999,9 проби, в чистоті - не менше ніж 124,4 г, розміром 133х66х1,35 мм. Тираж - 300 шт. Банкноти прикрашені голограмою.
На лицьовій стороні банкноти зображено портрет Володимира Вернадського - видатного вченого, одного із засновників і першого президента Української академії наук. На зворотному боці зображено будівлю Президії Національної академії наук України.
Економічна правда