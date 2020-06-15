Як український бізнес виходить з карантину — дослідження

Український бізнес продовжує виходити з карантину - зараз працює 83% ресторанів від тих 100%, які працювали до карантину, обіги громадського харчування відновились на 70%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

За даними Robota,ua, за перші тижні карантину середня очікувана зарплата зросла з 13 до 15 тисяч гривень, але потім опустилась нижче докарантинного рівня. Зараз кандидати у середньому претендують на 12 тисяч гривень.

При цьому, у роботодавців з першого ж тижня карантину запропонована зарплата впала з 13 до 12 тисяч, і з того часу лишається стабільною.

"Кількість новозареєстрованих фоп в середньому повернулося до докарантинних показників. На минулому тижні кількість новозареєстрованих фоп перевищила докарантинні показники - в Україні було зареєстровано 7 269 підприємців. На цьому тижні їх кількість стабілізувалася й становить 4 962.

Кількість новозареєстрованих компаній теж стабілізувалося. У середньому кожен тиждень реєструється близько тисячі нових підприємств", - йдеться у повідомленні.

Водночас з квітня кількість активних вакансій збільшилася більше ніж на 40%. Зараз на Work.ua 40 тисяч активних вакансій. До карантину було 54 тисячі вакансій.

Економічна правда