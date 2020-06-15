Как украинский бизнес выходит из карантина — исследование

Украинский бизнес продолжает выходить из карантина - сейчас работает 83% ресторанов от тех 100%, которые работали до карантина, обороты общественного питания восстановились на 70%.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

По данным Robota.ua, за первые недели карантина средняя ожидаемая зарплата выросла с 13 до 15 тысяч гривен, но затем опустилась ниже докарантинного уровня. Сейчас кандидаты в среднем претендуют на 12 000 гривен.

При этом, у работодателей с первой же недели карантина предлагаемая зарплата упала с 13 до 12 тысяч, и с тех пор остается стабильной.

"Количество новозарегистрированных ФОП в среднем вернулось к докарантинних показателей. На прошлой неделе количество новозарегистрированных фоп превысило докарантинные показатели - в Украине было зарегистрировано 7 269 предпринимателей. На этой неделе их количество стабилизировалась и составляет 4 962.

Количество новозарегистрированных компаний тоже стабилизировалось. В среднем каждую неделю регистрируется около тысячи новых предприятий", - говорится в сообщении.

В то же время с апреля количество активных вакансий увеличилось более чем на 40%. Сейчас на Work.ua 40 000 активных вакансий. До карантина было 54 000 вакансий.

Экономическая правда