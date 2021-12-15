Бізнес погіршив оцінку інвестиційного клімату в Україні

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Інтегральний показник Індексу інвестиційної привабливості у другій половині 2021 року знизився з 2,84 бала до 2,73 бала з 5-ти можливих.

Такими є результати нової хвилі експертного дослідження, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з юридичною фірмою Василь Кісіль і Партнери.

"Настрої генеральних директорів, в цілому, дещо погіршились. Відсоток CEO, які вважають поточний інвестиційний клімат несприятливим, залишається незмінним – 58%. Ще 35% респондентів оцінили інвестклімат нейтрально. А кількість респондентів, які дали позитивну оцінку зменшилась майже удвічі – з 13% пів року тому до нинішніх 7%", – йдеться у пресрелізі.

Оцінка піврічної динаміки інвестклімату також погіршилася. Наразі 29% опитаних спостерігають негативну динаміку (раніше таких було 15%), хоча більшість, а саме 57% вважають, що суттєвих змін не відбулося. І тільки 14% вважають, що бізнес-клімат покращився, тоді як пів року тому про позитивну тенденцію говорили 32% респондентів.

"Трійка ключових бар’єрів, що стримують розвиток бізнес-клімату залишається незмінною: слабка судова система (так стверджують 87% опитаних), високий рівень корупції (85%), а також тіньова економіка (76%). Цьогоріч вперше до цього списку додався низький темп вакцинації населення – так вважають 50% директорів", – повідомили в ЄБА.

Серед інших перепон розвитку інвестклімату директори називають геополітичну напруженість, енергетичну кризу, недосконале державне управління, стагнацію реформ, складну податкову систему, постійні ротації в уряді та інше.

Серед позитиву бізнес-лідери виділяють співпрацю з МВФ та стабільний валютний курс, діджиталізацію державних послуг, валютне регулювання, запуск ринку землі та реформу містобудування.

На думку топ-менеджерів, поліпшення інвестиційного клімату можна досягти за рахунок впровадження судової реформи, боротьби з корупцією, контрабандою, тіньовою економікою та тіньовою зайнятістю, усунення геополітичних загроз, передбачуваних та прозорих умов для роботи бізнесу, спрощення оподаткування та зменшення бюрократії, пришвидшення вакцинації.

Економічна правда