В Україні відкрили перший автономний магазин без касирів

rau.ua

У Києві відкрився перший в Україні магазин, який працює повністю автономно – без касирів чи продавців.

Про це повідомляє RAU.ua з посиланням на пресслужбу мережі Ашан.

Аби потрапити в такий магазин, потрібно мати застосунок мережі. На нього покупець отримує QR-код, який є ключем до магазину. Далі клієнт самостійно здійснює покупки і розплачується на касі самообслуговування.

В асортименті магазину площею 45 м2 представлено понад 1000 товарів широкого вжитку. Магазин працюватиме 24/7 у форматі pick up point, який об'єднує традиційний магазин біля будинку з пунктом видачі інтернет-замовлень.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", перший автономний магазин став 12-м магазином французький рітейлер формату pick up point. До кінця року планується запустити 16 таких магазинів.