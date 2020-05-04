Єврокомісія дозволила Франції надати Air France 7 мільярдів євро допомоги

Європейська комісія схвалила французькі заходи з надання державної допомоги авіакомпанії Air France в розмірі 7 мільярдів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Єврокомісії.

Французькі заходи передбачають надання державних гарантій по кредитах і акціонерні позики Air France для термінового надання ліквідності компанії у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Ці заходи були затверджені відповідно до тимчасових рамок державної допомоги, прийнятих Єврокомісією 19 березня 2020 року.

"Авіаційна промисловість важлива з точки зору робочих місць і можливостей зв'язку. У контексті спалаху коронавірусу Air France також відіграє важливу роль у репатріації громадян та транспортуванні медичного обладнання" - сказала віцепрезидент Єврокомісії Маргарет Вестагер.

Air France входить до складу групи Air France-KLM, в якій бере участь французька держава. Маючи в своєму розпорядженні парк з більш ніж 300 літаків, Air France є дуже важливою компанією для французької економіки з точки зору зайнятості та зв'язку для багатьох французьких регіонів, в тому числі і за кордоном.

В результаті введення обмежень на поїздки, введених Францією і багатьма країнами призначення для стримання поширення коронавірусу, Air France зазнала значного скорочення своїх послуг, що призвело до високих експлуатаційних втрат.

Франція повідомила комісію відповідно до Правил надання державної допомоги ЄС про заходи допомоги авіакомпанії Air France у зв'язку зі спалахом коронавірусу, з тим щоб компанія могла пом'якшити негативні наслідки коронавірусу.

Європейська правда