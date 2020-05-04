Еврокомиссия разрешила Франции предоставить Air France 7 миллиардов евро помощи

Европейская комиссия одобрила французские меры по оказанию государственной помощи авиакомпании Air France в размере 7 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Меры предусматривают предоставление государственных гарантий по кредитам и акционерные займы Air France для срочного предоставления ликвидности компании в связи со вспышкой коронавируса.

Эти меры были утверждены в соответствии с временными рамками государственной помощи, принятыми Еврокомиссией 19 марта 2020 года.

"Авиационная промышленность важна с точки зрения рабочих мест и возможностей связи. В контексте вспышки коронавируса Air France также играет важную роль в репатриации граждан и транспортировке медицинского оборудования", - сказала вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Air France входит в состав группы Air France-KLM, в которой участвует французское государство. Располагая парк с более чем 300 самолетов, Air France является очень важной компанией для французской экономики с точки зрения занятости и связи для многих французских регионов, в том числе и за рубежом.

В результате введения ограничений на поездки, введенных Францией и многими странами назначения для сдерживания распространения коронавируса, Air France подверглась значительному сокращению своих услуг, что привело к высоким эксплуатационным потерям.

Франция сообщила комиссию в соответствии с Правилами предоставления государственной помощи ЕС о мерах помощи авиакомпании Air France в связи со вспышкой коронавируса, с тем чтобы компания могла смягчить негативные последствия коронавируса.

Европейская правда