Кремль використовує газові поставки як політичний важіль – ЄК

Урсула фон дер Ляйєн HEIKKI SAUKKOMAA/Lehtikuva/AFP via Getty Images

Незважаючи на рекордний попит та високі ціни на газ на європейських ринках, російський державний "Газпром" експортує історично низькі обсяги газу до ЄС.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Euractiv.

"Європа нині переживає енергетичну кризу та історично високі ціни на електроенергію, насамперед через високі ціни на газ. Але "Газпром" не зацікавлений у збільшенні поставок для нас, незважаючи на пікові ціни та великий попит", – сказала вона.

"З'являється все більше доказів того, що Кремль продовжує використовувати постачання газу як політичний важіль", – додала вона.

Демонстрація військової сили Кремлем на українському кордоні тільки посилила побоювання з приводу енергетичної безпеки Європи, пише видання.

"Європа імпортує 90% свого газу, і понад 40% цього надходить із Росії", – зазначила фон дер Ляйєн.

Хоча не всі країни ЄС залежать від газу з РФ, але такі як Німеччина, Польща, Австрія, Литва, Словаччина та Угорщина майже повністю залежать від російського газу.

Країни Європи прагнуть диверсифікувати свої поставки газу через "дуже дивну ділову поведінку Газпрому" і вирішальну роль, яку викопний газ відіграє в енергетичному балансі Європи.

"Нам потрібно стати незалежними від цього та послідовно працювати з надійними постачальниками газу", - сказала вона.

Країни Євросоюзу вже почали звертатися за газом до США та ведуть переговори з Норвегією про збільшення поставок.