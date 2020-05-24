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У Швеції запустили першу мережу 5G

Неділя, 24 травня 2020, 17:45
 

У неділю телекомунікаційна група Tele2 активувала першу в Швеції загальнодоступну мережу мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Клієнти в Стокгольмі повинні отримати можливість користуватися 5G вже в неділю. У Гетеборзі і Мальме це має стати можливим до 24 червня.

Потім мережа поступово буде розширюватися по всій країні.

Мережа 5G забезпечує швидкість передачі даних понад 1 гігабіт на секунду, що в чотири рази швидше, ніж в сучасній мережі 4G.

Згідно з повідомленням видання Dagens Nyheter, компанія Tele2 запускає мережу 5G, випередивши конкурентів Telia і Ericsson, які планують представити свою першу загальнодоступну мережу 5G в понеділок.

Європейська правда

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Швеція 5G

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