У Раді пропонують зробити преференції для українських виробників електротранспорту

Депутати пропонують звільнити від сплати ПДВ і ввізного мита з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2028 року обладнання та комплектуючі для власного виробництва в Україні електротранспорту (легкові авто, електробуси, електровантажівки та спецавто).

Відповідні законопроекти про внесення змін до Податкового (№3476) та Митного (№3477) кодексів зареєстровано у парламенті, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Серед авторів законопроекту - голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев, лідер депгрупи "Довіра" Олег Кулініч і член групи Роберт Горват, Степан Кубів (фракція "Європейська солідарність"), Ярослав Дубневич (депгрупа "За майбутнє").

Пропонована пільга не поширюватиметься лише на обладнання для виробництва тролейбусів, оскільки їх випуск уже налагоджено в Україні.

Окрім цього, законопроектом №3476 пропонується до 31 грудня 2033 року звільнити від сплати податку на прибуток підприємства електротехнічної промисловості, які реалізують електродвигуни для виробництва електротранспорту (за винятком тролейбусів), літій-іонні акумулятори, зарядні пристрої, а також підприємства автопрому, які реалізовують електрокари власного виробництва.

Водночас у законопроекті пропонується продовжити або розширити пільги для імпортерів і покупців електромобілів.

Пропонується, зокрема, продовжити до 31 грудня 2025 року звільнення від сплати ПДВ операцій із ввезення та/або постачання легкових електромобілів (нині пільга діє до кінця 2022 року).

Покупця електромобіля до 31 грудня 2030 року також пропонується звільнити від сплати внеску на обов'язкове пенсійне страхування, надати податкову знижку зі сплати податку на доходи фізичних осіб, але запровадити ці норми з 1 січня 2026 року.

У пояснювальній записці до законопроектів констатується достатній промисловий потенціал України для виробництва електротранспорту. Зокрема, є п'ять автобусних заводів, завод вантажних авто, потужності з випуску 300 тис. легкових авто на трьох заводах.

Проте на сьогодні держава стимулює імпорт електромобілів, а не їх виробництво. Зокрема, з 1 січня 2016 року не стягується ввізне мито, продовжено до 2022 року звільнення від сплати ПДВ, ставку акцизу встановлено на рівні EUR1 на 1 кВт/год ємності електроакумулятора.

"Запровадження пільгового оподаткування збільшило ввезення електромобілів із 1706 од. у 2016 році до 7542 од. у 2019 році, проте на ринку домінують електромобілі з пробігом (93% у 2019 році)", - констатують автори документів.