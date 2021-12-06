Заборона дизельних авто до 2035 року може коштувати 300 тисяч робочих місць

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Внаслідок заборони дизельних авто у ЄС до 2035 року регіон втратить 500 тисяч робочих місць, натомість ще 226 тисяч будуть створені.

Про це повідомляє Financial Times.

Європейська асоціація автомобільних постачальників попереджає про високу вартість швидкого переходу на технологію без викидів.

Як наслідок, підприємства будуть змушені скорочувати штат задля акумуляції коштів на "зелений" перехід. Обсяг скорочення в асоціації оцінили у 501 тисячу робочих місць, з яких понад дві третини зникнуть за п’ять років до 2035 року.

Водночас опитування PwC показало, що на виробництво електричних деталей буде створено 226 тисяч нових робочих місць, що скоротить чисту кількість втрат робочих місць до близько 275 тисяч протягом наступних десятиліть.

Торік у Німеччині випустили санкціонований урядом звіт, згідно якого близько 400 тисяч робочих місць у країні можуть бути втрачені через перехід від двигунів внутрішнього згоряння.

Натомість виконавчий директор Volkswagen Герберт Дісс заявив, що такі апокаліптичні сценарії "ймовірно були дещо переоцінені". Адже навіть за умови переходу, конструкція більшості автомобілів залишається незмінною: сидіння, фарба, кузовні роботи, салони, колеса, вісі.

Значні зміни, за його словами, стануться у сфері постачання пального, для 70-80% якої переходу не існуватиме.

Нагадуємо:

Шість автовиробників за підсумками конференції зі зміни клімату у Глазго підписали декларацію про те, що вони до 2040 року відмовляться від випуску автомобілів із бензиновими двигунами.

Економічна правда