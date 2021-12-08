На українському ринку електромобілів росте частка нових авто – асоціація

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За листопад 2021 року українських автопарк поповнили 905 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) - це на 76% більше, ніж у листопаді минулого року.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин. Якщо торік у реєстраціях BEV частка нових авто становила 10%, то у листопаді поточного року вже 18%", - кажуть в асоціації.

При цьому, найпопулярнішим легковим електромобілем залишається Nissan Leaf (178 авто за місяць).

Далі йде Tesla Model 3 (64 авто). Замикає топ-3 Chevrolet Bolr (46 авто).

Також у топ-5 Volskwagen e-Golf (43 авто) та Renault Zoe і Tesla Model S (по 38 реєстрацій).

"Із 57 комерційних електромобілів, що отримали у листопаді українські номери, 44 шт. були моделі Renault Kangoo Z.E.

Всього за одинадцять місяців з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли 7,9 тис одиниць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 16% більше, ніж за аналогічний період 2020 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому, частка нової техніки в цій кількості склала більше 13%.

За вказаний період на ринку нових електромобілів найбільшим попитом користувались автомобілі Nissan Leaf та Audi E-Tron, яких було реалізовано по 108 од.

На другому місці Mercedes-Benz EQC з результатом 100 шт.

У трійці лідерів також Porshche Taycan (83 авто).

Нагадаємо:

У листопаді 2021 року українці зареєстрували 58,3 тис уживаних легкових авто, ввезених із-за кордону - це на 81% більше, ніж рік тому.

Економічна правда