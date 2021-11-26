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У BofA прогнозують хвилю електромобільних IPO на 100 мільярдів доларів до 2023 року

П'ятниця, 26 листопада 2021, 17:40
 
getty images

Bank of America прогнозує, що до кінця 2023 року на ринку виробників електрокарів відбудеться хвиля IPO компаній, при цьому компанії можуть зібрати близько 100 млрд дол інвестицій.

Про це пише Bloomberg.

"Світовий поштовх до виробництва електрокарів викличе трирічну хвилю первинних публічних пропозицій.

Зростаючі інвестиції в цей сектор, починаючи від акумуляторів і закінчуючи зарядкою, призведуть до того, що компанії стануть публічними і вийдуть на біржу", - заявив співкерівник відділу інвестиційно-банківської діяльності Global Mobility Group в Bank of America Патрік Штайнеманн.

Агентство додає: очікується, що 10 провідних виробників акумуляторів до 2022 року майже потроять свої виробничі потужності, щоб виконати майбутні зобов'язання щодо постачання і підготуватися до подальшого зростання попиту.

"Компанії з виробництва акумуляторів стануть окремим всесвітом, вони зараз вступають у стадію, коли масове нарощування потужностей потребує великого капіталу, щоб не відставати від зростання попиту на електромобілі", - резюмував Штайнеманн.

Нагадаємо:

Під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) виробник електромобілів Rivian Automotive Inc. зібрав близько 11,9 млрд дол.

Економічна правда

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Bank of America авто електромобіль IPO

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