Найбільшій економіці Європи загрожує падіння до 6%
Понеділок, 6 квітня 2020, 15:26
Федерація німецької промисловості прогнозує, що економіка Німеччини може скоротитися на 3-6% в 2020 році.
Про це повідомляє Reuters.
Прогноз складений з урахуванням того, що економічна активність в країні буде обмежена максимум 6 тижнів.
У Німеччині закрилися школи, магазини, ресторани і спортивні споруди, багато фірм припинили виробництво, щоб допомогти уповільнити поширення хвороби.
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