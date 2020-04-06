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Найбільшій економіці Європи загрожує падіння до 6%

Понеділок, 6 квітня 2020, 15:26
 

Федерація німецької промисловості прогнозує, що економіка Німеччини може скоротитися на 3-6% в 2020 році.

Про це повідомляє Reuters.

Прогноз складений з урахуванням того, що економічна активність в країні буде обмежена максимум 6 тижнів.

У Німеччині закрилися школи, магазини, ресторани і спортивні споруди, багато фірм припинили виробництво, щоб допомогти уповільнити поширення хвороби.

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Економічна правда
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