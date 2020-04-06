Крупнейшей экономике Европы грозит падение до 6%
Понедельник, 6 апреля 2020, 15:26
Федерация немецкой промышленности прогнозирует, что экономика Германии может сократиться на 3-6% в 2020 году.
Об этом сообщает Reuters.
Прогноз составлен с учетом того, что экономическая активность в стране будет ограничена максимум 6 недель.
В Германии закрылись школы, магазины, рестораны и спортивные сооружения, многие фирмы прекратили производство, чтобы помочь замедлить распространение болезни.
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