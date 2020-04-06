Крупнейшей экономике Европы грозит падение до 6% 

Федерация немецкой промышленности прогнозирует, что экономика Германии может сократиться на 3-6% в 2020 году.

Об этом сообщает Reuters.

Прогноз составлен с учетом того, что экономическая активность в стране будет ограничена максимум 6 недель.

В Германии закрылись школы, магазины, рестораны и спортивные сооружения, многие фирмы прекратили производство, чтобы помочь замедлить распространение болезни.