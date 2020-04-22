Держструктури провели "антивірусних" закупівель на 2 мільярда – ProZorro

Станом на 20 квітня державні структури провели закупівлі товарів, робіт і послуг для протидії коронавірусу на суму 2.1 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба ProZorro.

"У Києві провели закупівель для протидії COVID-19 на суму 629 млн грн (окремо Київська область - 99 млн грн). Іншими регіонами-лідерами з антикоронавірусних закупівель є Одеська (176 млн грн), Львівська (168 млн грн), Дніпропетровська (168 млн грн) та Харківська області (103 млн грн)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, найменше закупили Чернігівська (25 млн), Чернівецька (20 млн), Івано-Франківська (19 млн), Кіровоградська (12 млн) і Луганська (9 млн) області.

Решта областей провели закупівель на суму від 26 млн грн до 89 млн грн. Зазначається, що минулого тижня найбільше держустанови закуповували апарати ШВЛ та костюми біозахисту. Зокрема, Центральний госпіталь МВС України купив 50 апаратів штучної вентиляції легень на суму 51,1 млн грн, Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА - 25 апаратів (18,13 млн грн), а філія "Центр охорони здоров’я" АТ "Укрзалізниця" - 24 апарати (17,40 млн грн). Зазначається, що минулого тижня найбільше держустанови закуповували апарати ШВЛ та костюми біозахисту. Зокрема, Центральний госпіталь МВС України купив 50 апаратів штучної вентиляції легень на суму 51,1 млн грн, Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА - 25 апаратів (18,13 млн грн), а філія "Центр охорони здоров’я" АТ "Укрзалізниця" - 24 апарати (17,40 млн грн).