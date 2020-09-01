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В АМКУ подали заяву про змову одного з підрядників Укравтодору з компаніями з групи Амірханяна

Вівторок, 1 вересня 2020, 11:32
 

Від Антимонопольного комітету вимагають притягнути до відповідальності ТОВ "Ростдорстрой" та компанії "Полтавабудцентр", "Миколаївбудцентр", "Граніт-001" та "БК "Дорлідер"  за регулярні змови на тендерах по ремонту доріг на мільярдні суми.

Про це йдеться у зверненні до Антимонопольного комітету від засновників "Ліги антитрасту" з громадської організації "Рада захисту конкуренції та споживачів". 

"За останні роки "Ростдорстрой" розіграв з "Полтавабудцентром" та "БК "Дорлідер" по 42 аукціони на суму понад 4,4 та 3,6 мільярдів гривень відповідно. У більшості випадків різниця між пропозиціями складала від 0,06 до 9,5 %. Компанії підтримують сталі господарські стосунки та залучають одна одну на субпідряди, сума платежів між ними з 2017 року склала 520,4 гривень. 

Крім того, у багатьох процедурах документи, подані цими компаніями, мали схоже оформлення або ідентичний зміст", - йдеться у прес-релізі "Ліги антитрасту".

Освітньо-комунікаційна платформа "Ліга антитрасту" розповіла, зокрема, про узгоджені дії на тендері на  ремонт траси Н-11 у Миколаївській області очікуваною вартістю 163,48 мільйонів гривень.

"Тут замовник допустив до участі лише "Ростдорстрой" та "БК "Дорлідер", відхиливши чотири інші фірми, у тому числі іноземні. "Дорлідер" в ході аукціону впав у ціні на 32 мільйони гривень, але після завершення торгів відмовився підписувати договір з замовником, тож контракт отримав "Ростдорстрой", який взагалі не знижував свою пропозицію 162 млн грн.

Після цього "Ростдорстрой" залучив "Дорлідер" на субпідряд щодо ремонту цієї ж дороги і перевів їй на рахунки 16 мільйонів гривень. Ця сума рівно половина від того, що зекономила б держава, якби уклала угоду з компанією, що перемогла в аукціоні з нижчою ціною. Інша половина незекономлених 32 мільйонів осіла на рахунках фірми "Ростдорстрой", - йдеться у повідомленні.

 "Ліга Антитрасту" вважає зазначені факти більш ніж достатніми для того, щоб АМКУ розпочав розслідування та притягнув "Ростдорстрой" та "Полтавабудцентр", "Миколаївбудцентр", "Граніт-001" і "БК "Дорлідер" до відповідальності.

За зазначене порушення компаніям загрожує штраф у розмірі до 10% їх річного обороту. Крім цього служби автомобільних доріг зможуть відшкодувати спричинену державному бюджету шкоду у подвійному розмірі", - додали автори звернення.

Зазначається, що раніше "Ліга Антитрасту" подала заяви про змову на торгах між найбільшими підрядниками Укравтодору: "Автомагістраль-Південь" та "Техно-Буд-Центром", а також "Онуром" та "Ростдорстроєм". За цими заявами АМКУ розпочав свої розслідування.

Довідка.

ТОВ "Ростдорстрой" належить Юрію Шумахеру, депутату Одеської міськради від партії "Довіряй ділам" Геннадія Труханова. Компанія входить в Національну асоціацію дорожників України, що об’єднує найбільших підрядників Укравтодору останніх років. Станом на кінець серпня, "Ростдорстрой" є п’ятим у рейтингу з підрядами на суму 3,7 млрд грн у 2020 році.   

Компанії "Полтавабудцентр", "Миколаївбудцентр", "Граніт-001" та "БК "Дорлідер" у різний час були засновані Араіком Амірханяном або його родичами, та підтримують тісні господарські стосунки. Амірханян та його компанії є фігурантами десятків кримінальних проваджень СБУ, поліції та податкової.

Антимонопольний комітет у 2017- 2019 роках вже карав  компанії "Дорлідер" і "Полтавабудцентр" за  узгоджені дії на тендерах. Фірми потрапили у "чорний список" АМКУ, тож нині  їм заборонено приймати участь у державних торгах. 

Економічна правда

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АМКУ Укравтодор тендери компанії

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