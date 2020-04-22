Госструктуры провели "антивирусных" закупок на 2 миллиарда – ProZorro

По состоянию на 20 апреля государственные структуры провели закупки товаров, работ и услуг для противодействия коронавируса на сумму 2,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба ProZorro.

"В Киеве провели закупок для противодействия COVID-19 на сумму 629 млн грн (отдельно Киевская область - 99 млн грн). Другими регионами-лидерами по антикоронавирусных закупках являются Одесская (176 млн грн), Львовская (168 млн грн), Днепропетровская (168 млн грн) и Харьковская области (103 млн грн)", - говорится в сообщении.

При этом, меньше всех закупили Черниговская (25 млн), Черновицкая (20 млн), Ивано-Франковска (19 млн), Кировоградская (12 млн) и Луганская (9 млн) области.

Остальные области провели закупок на сумму от 26 млн грн до 89 млн грн.

Отмечается, что на прошлой неделе больше всего госучреждения закупали аппараты ИВЛ и костюмы биозащиты.

В частности, Центральный госпиталь МВД Украины купил 50 аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму 51,1 млн грн, Департамент здравоохранения Днепропетровской ОГА - 25 аппаратов (18,13 млн грн), а филиал "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" - 24 аппараты (17,40 млн грн).

Экономическая правда