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СЕО стартапа Petcube: на карантині усі працівники отримуватимуть однакову зарплату

Четвер, 2 квітня 2020, 15:05
 

Український успішний стартап, що виробляє гаджети для власників домашніх тварин Petcube на час карантину буде виплачувати всім працівникам однаковий "мінімальний базовий дохід".

Про це повідомив СЕО компанії Ярослав Ажнюк в інтерв’ю для Ain.ua

"Починаючи з квітня усі працівники Petcube, у тому числі менеджмент, будуть отримувати однакову зарплату, "мінімальний базовий дохід", до настання ясності з тим, як розвиватиметься криза, наскільки сильними виявляться удари по постачанню, споживанню, і кредитуванню.

Ми взяли прогноз, виходячи з того, що вплив кризи на попит збережеться до липня-серпня, подивилися, скільки можемо виділити на зарплатний фонд і розділили його на кількість працівників", - повідомляє Ажнюк.

За його словами така стратегія актуальна для компаній, які вірять що за 2-4 місяці справи почнуть іти на краще та їхній бізнес не втратить актуальності.

"Це — підхід з позицій гуманізму і колективної безпеки, радикальні капіталісти мали би робити радикальні скорочення", - резюмує керівник Petcube.

Нагадуємо:

PetCube посів 51 місце з вартістю 25 млн дол у рейтингу топ-100 найдорожчих українських брендів.

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