СЕО стартапа Petcube: на карантині усі працівники отримуватимуть однакову зарплату

Український успішний стартап, що виробляє гаджети для власників домашніх тварин Petcube на час карантину буде виплачувати всім працівникам однаковий "мінімальний базовий дохід".

Про це повідомив СЕО компанії Ярослав Ажнюк в інтерв’ю для Ain.ua

"Починаючи з квітня усі працівники Petcube, у тому числі менеджмент, будуть отримувати однакову зарплату, "мінімальний базовий дохід", до настання ясності з тим, як розвиватиметься криза, наскільки сильними виявляться удари по постачанню, споживанню, і кредитуванню.

Ми взяли прогноз, виходячи з того, що вплив кризи на попит збережеться до липня-серпня, подивилися, скільки можемо виділити на зарплатний фонд і розділили його на кількість працівників", - повідомляє Ажнюк.

За його словами така стратегія актуальна для компаній, які вірять що за 2-4 місяці справи почнуть іти на краще та їхній бізнес не втратить актуальності.

"Це — підхід з позицій гуманізму і колективної безпеки, радикальні капіталісти мали би робити радикальні скорочення", - резюмує керівник Petcube.

Нагадуємо:

PetCube посів 51 місце з вартістю 25 млн дол у рейтингу топ-100 найдорожчих українських брендів.