СЕО стартапа Petcube: на карантине все работники будут получать одинаковую зарплату
Украинский успешный стартап, который производит гаджеты для владельцев домашних животных Petcube на время карантина будет выплачивать всем работникам одинаковый "минимальный базовый доход".
Об этом сообщил СЕО компании Ярослав Ажнюк в интервью для Ain.ua
"Начиная с апреля все работники Petcube, в том числе менеджмент, будут получать одинаковую зарплату, "минимальный базовый доход", до наступления ясности с тем, как будет развиваться кризис, насколько сильными окажутся удары по поставке, потреблению и кредитованию.
Мы взяли прогноз, исходя из того, что влияние кризиса на спрос сохранится до июля-августа, посмотрели, сколько можем выделить на зарплатный фонд и разделили его на количество работников", - сообщает Ажнюк.
По его словам такая стратегия актуальна для компаний, которые верят, что через 2-4 месяца дела начнут идти к лучшему и их бизнес не потеряет актуальности.
"Это - подход с позиций гуманизма и коллективной безопасности, радикальные капиталисты должны были бы делать радикальные сокращения", - резюмирует руководитель Petcube.
Напомним:
PetCube оказался на 51 месте со стоимостью 25 млн дол. в рейтинге 100 самых дорогих брендов Украины.
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