Топ-100 найдорожчих українських брендів: стартапи піднімають голову

У рейтингу 100 найдорожчих українських торгових марок лідери залишилися незмінними, проте у списку почали з'являтися українські стартапи.

Рейтинг склав журнал НВ разом з компанією MPP Consulting.

Сумарна вартість ста найдорожчих національних торгових марок перевищує 6,2 млрд дол. Для порівняння — це рівно в півтора рази менше, ніж статки найбагатшого українця Ріната Ахметова.

Трійка лідерів рейтингу за рік не змінилася: нагорі списку як і раніше Моршинська (550 млн дол), Нова пошта (310 млн дол) і Rozetka (302 млн дол).

У сотні найдорожчих — 15 новачків, причому IT-бренд Grammarly з першої спроби зайняв відразу 12-місце з вартістю 150 млн дол, а стартап PetCube посів 51 місце з вартістю 25 млн дол.

Найбільший ріст у топ-5 показала компанія Roshen, +34% порівняно з 2018 роком.

За минулий рік "золота сотня" українських торгових марок додала в ціні 4,7%

Як це рахували. Вартість кожного бренду розраховувала компанія MPP Consulting.

Методологія оцінки заснована на фінансових результатах компаній — власників марок, а також на факторах, які можуть впливати на вартість бренду, — географічне покриття продажів, технологічна складова, продукція, що випускається, а також інвестиційна привабливість галузі.