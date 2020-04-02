Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

2 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:10 встановилися на рівні 27,50 - 27,53 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,50 - 27,53 гривні;

Євро – 30,02 - 30,05 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,38– 27,88 гривні. Євро купують по 29,61 гривні, продають по 30,42 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,58 - 27,62 гривні, євро - 29,79 - 29,91 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,46 - 27,64 гривні, євро - 29,68 - 29,98 гривні

Нагадуємо:

2 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69 гривні за долар.

Офіційний курс гривні послабився на 12 копійок, встановившись на 2 квітня на рівні 27,75 гривні за долар.

Котирування гривні до долара 1 квітня на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69.

Економічна правда