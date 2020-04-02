Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
2 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:10 установились на уровне 27,50 - 27,53 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 14:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,50 - 27,53 гривни;
Евро - 30,02 - 30,05 гривни;
На наличном рынке котировки гривнт к доллару составляют 27,38 - 27,88 гривни. Евро покупают по 29,61 гривни, продают по 30,42 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,58 - 27,62 гривни, евро - 29,79 - 29,91 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,46 - 27,64 гривни, евро - 29,68 - 29,98 гривни.
Напомним:
2 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69 гривни за доллар.
Официальный курс гривни ослаб на 12 копеек, установившись на 2 апреля на уровне 27,75 гривни за доллар.
Котировки гривни к доллару 1 апреля на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,69.
Экономическая правда
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