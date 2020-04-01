Гривня незначно послабилась на міжбанківському ринку

1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,64 - 27,69 гривні;

Євро – 30,20 - 30,25 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,50 – 28,05 гривні. Євро купують по 29,87 гривні, продають по 30,73 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,70 - 27,80 гривні, євро - 30,02 - 30,21 гривні.

Нагадуємо:

1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,63 гривні за долар.

31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.

Економічна правда