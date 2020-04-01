Гривня незначно послабилась на міжбанківському ринку
1 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,64 - 27,69 гривні;
Євро – 30,20 - 30,25 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,50 – 28,05 гривні. Євро купують по 29,87 гривні, продають по 30,73 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,70 - 27,80 гривні, євро - 30,02 - 30,21 гривні.
Нагадуємо:
1 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 43 копійки, встановивши його на 1 квітня на рівні 27,63 гривні за долар.
31 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,57 - 27,63 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua