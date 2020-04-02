Курс валют на 2 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

2 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,65 - 27,71 гривні;

Євро – 30,27 - 30,33 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,44 – 28,00 гривні. Євро купують по 29,71 гривні, продають по 30,55 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,60 - 27,84 гривні, євро - 29,86 - 30,08 гривні.

Нагадаємо:

Офіційний курс гривні послабився на 12 копійок, встановившись на 2 квітня на рівні 27,75 гривні за долар.

Котирування гривні до долара 1 квітня на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69.

Економічна правда