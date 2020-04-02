Курс валют на 2 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
2 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,65 - 27,71 гривні;
Євро – 30,27 - 30,33 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,44 – 28,00 гривні. Євро купують по 29,71 гривні, продають по 30,55 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,60 - 27,84 гривні, євро - 29,86 - 30,08 гривні.
Нагадаємо:
Офіційний курс гривні послабився на 12 копійок, встановившись на 2 квітня на рівні 27,75 гривні за долар.
Котирування гривні до долара 1 квітня на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,64 - 27,69.
Економічна правда
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