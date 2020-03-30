У НБУ пояснили, для чого у законі потрібна моральна компенсація екс-власникам банків

Згідно з прийнятим у першому читанні законопроєкті щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності екс-власники банків не зможуть повертати банки у свою власність, проте зможуть претендувати на моральну компенсацію, адже це передбачено Конституцією.

Про це в ефірі hromadske заявив Арсен Макарчук, керівник Офісу правління Нацбанку.

"Справа у тому, що можливість відшкодування моральної шкоди передбачена в Конституції України, і у випадку, якщо би таке обмеження допускалося, могло б йтися про неконституційність принаймні частини положень законопроекту", — сказав Макарчук.

Він додав, що коли юристи та експерти вивчали це питання, вони дійшли висновку, що "Україна все ж таки не Америка", бо немає прецедентів відшкодування моральної шкоди на сотні мільйонів гривень.

"Йдеться про невеликі суми по відношенню до шкоди як такої. В районі мільйона гривень, це максимум, які прецеденти ми могли дослідити", — зазначив представник НБУ.

Суму відшкодування упущеної вигоди та моральної шкоди попереднім власникам банків визначатимуть аудитори великої четвірки.

Представник НБУ підтвердив, що потенційно може йтися і про сотні мільйонів гривень, але напевно сказати зараз неможливо.

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Нагадуємо:

30 березня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей закон необхідний для продовження співпраці з МВФ.

МВФ відзначає значний прогрес у переговорах щодо нової програми EFF для України та наголошує на необхідності ухвалення законодавства щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Згодом депутати Олександр Дубинський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проєкти (3260-1 и 3260-2) до "антиколомойського" законопроєкту

Частина депутатів "Слуги народу" закликала через соціальні мережі підтримати законопроєкт №3260 щодо неповернення виведених з ринку банків екс-власникам.

Раніше ЗМІ повідомляли, що фінальну версію законопроєкту №2571 про неповернення виведених з ринку банків екс-власникам у кінці минулого тижня узгодили з МВФ, а 23 березня документ затвердив Кабмін.

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

16 березня президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

17 березня Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги щодо подолання наслідків коронавірусу.