Україна хоче збільшити підтримку від МВФ до 10 мільярдів доларів – джерело

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу.

Про це йдеться у матеріалі ЕП з посиланням на співрозмовника у НБУ.

Напередодні у МВФ заявили, що для боротьби з коронавірусом країни зможуть скористатись додатковими інструментами підтримки.

Йдеться про механізм пришвидшеного кредитування (Rapid Credit Facility, RCF) та інструмент швидкого фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI). Зазначимо, що одним з перших допомогу у розмірі 5,4 млрд дол від фонду отримає Ірак.

Проте за інформацією ЕП Україна розглядає інший варіант – збільшення фінансування в рамках програми EFF приблизно до 10 млрд доларів.

"ЕFF – зрозумілий нам інструмент підтримки, по якому досягнуто попередньої згоди на 5,5 млрд доларів. Можна збільшити обсяг цієї програми, і віддати повністю або частково уряду, перший, збільшений з 0,6 до 2-2,5 млрд доларів транш на перекриття нагальних потреб у зв’язку з коронавірусом", – повідомив співрозмовник ЕП в НБУ.

Наразі визначення бюджетних параметрів подальшої співпраці – основне із завдань Міністерства фінансів, нагадує він. Важливо, щоб Мінфін прорахував потребу бюджету в ресурсі.

Щоправда, йдеться не тільки про бюджет, Нацбанку кошти також потрібні на підтримку достатнього рівня золотовалютних резервів. "Велика частина цього фінансування піде на покриття дефіциту держбюджету та на поповнення золотовалютних резервів", – зазначив голова НБУ Яків Смолій.



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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою збільшення суми підтримки України з боку Фонду у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Міжнародний валютний фонд готовий мобілізувати кредитний потенціал на 1 трильйон доларів для допомоги країнам в боротьбі з коронавірусів.

Результати перемовин Національного банку та Міжнародного валютного фонду щодо можливого отримання Україною фінансування в межах механізмів невідкладної фінансової допомоги стануть відомі у найближчі тижні.

На засіданні Кабміну 16 березня профільному міністерству було доручено підготувати лист до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги для боротьби із коронавірусом.

Також 16 березня президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

17 березня Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги щодо подолання наслідків коронавірусу.

У деяких середовищах обговорюється можливість оголосити стихійний дефолт, тобто відмовитися платити за боргами держави.

Заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован заявив, що ніхто в МВФ не відмовляв Україні в кредиті - персонал Фонду щодня спілкується з НБУ і Кабмном та працює над програмою.

Економічна правда