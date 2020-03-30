В НБУ объяснили, для чего в законе нужна моральная компенсация экс-владельцам банков

Согласно принятому в первом чтении законопроекте по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности экс-владельцы банков не смогут возвращать их в свою собственность, однако смогут претендовать на моральную компенсацию, т.к это предусмотрено Конституцией.

Об этом в эфире hromadske заявил Арсен Макарчук, руководитель Офиса правления Нацбанка.

"Дело в том, что возможность возмещения морального вреда предусмотрена в Конституции Украины, и в случае, если бы такое ограничение допускалось, могла бы идти речь о неконституционности, по крайней мере, части положений законопроекта", сказал Макарчук.

Он добавил, что когда юристы и эксперты изучали этот вопрос, они пришли к выводу, что "Украина все же не Америка", потому что нет прецедентов возмещения морального ущерба на сотни миллионов гривен.

"Речь идет о небольших суммах по отношению к ущербу как таковому. В районе миллиона гривен, это максимум в тех прецедентах, которые мы могли исследовать", — отметил представитель НБУ.

Сообщается, что сумму возмещения упущенной выгоды и морального ущерба предыдущим владельцам банков будут определять аудиторы большой четверки.

Представитель НБУ подтвердил, что потенциально может идти и о сотнях миллионов гривень, но наверняка сказать сейчас невозможно.

Читайте также: На кону помощь МВФ: удастся ли Раде принять "антиколомойский" закон

Напомним:

30 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала закон 2571-Д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот закон необходим для продолжения сотрудничества с МВФ.

МВФ отмечает значительный прогресс в переговорах относительно новой программы EFF для Украины и акцентирует на принятии законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также по земельной реформе.

24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту

Часть депутатов "Слуги народа" призвала через социальные сети поддержать законопроект №3260, относительно невозвращения выведенных с рынка банков экс-владельцам.

Ранее в СМИ сообщалось, что финальную версию законопроекта №2571 о невозвращении выведенных с рынка банков экс-владельцам в конце прошлой недели согласовали с МВФ, а 23 марта документ утвердил Кабмин.

Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.

16 марта президент Владимир Зеленский пригласил к себе на Банковую парламентскую фракцию "Слуга народа" для проведения заседания по открытию рынка земли.

17 марта Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.