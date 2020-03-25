"#ніДефолту": нардепи "Слуги народу" закликали підтримати "антиколомойський" закон

Частина депутатів "Слуги народу" закликала через соціальні мережі підтримати законопроєкт №3260, щодо неповернення виведених з ринку банків екс-власникам.

"Ми, народні депутати України, члени фракції "Слуга народу", закликаємо колег по фракцїї та парламенту підтримати законопроєкт №3260, що унеможливить відміну рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з Державного бюджету їх попереднім власникам.

...На сьогодні його прийняття — це єдиний шанс для України отримати кредит від МВФ та уникнути дефолту", - йдеться у заяві.

На даний момент заяву на своїх сторінках розмістили голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, Микита Потураєв, Лада Булах, Єгор Чернєв, Іван Юнаков, Вадим Галайчу, Бондар Ганна та Ліза Богуцька, а також експрем’єр Олексій Гончарук. Цей список продовжує збільшуватися..

Депутати закликали Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики негайно розглянути законопроєкт, щоб якнайшвидше розглянути його у Верховній Раді.

Очікувалося, що Рада розгляне цей законопроєкт на позачерговому засіданні в четвер, проте поки засідання перенесли на суботу. Дата розгляду законопроєкту комітетом поки також невідома.

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Нагадуємо:

24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Прийняття закону є однією з вимог надання допомоги Міжнародним валютним фондом.

Згодом депутати Олександр Дубинський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проєкти (3260-1 и 3260-2) до "антиколомойського" законопроєкту

Законопроект передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.



При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишилося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону про екс-власників збанкрутілих банки.

Раніше ЗМІ повідомляли, що фінальну версію законопроєкту №2571 про неповернення виведених з ринку банків екс-власникам у кінці минулого тижня узгодили з МВФ, а 23 березня документ затвердив Кабмін.

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

16 березня президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

17 березня Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги щодо подолання наслідків коронавірусу.

У деяких середовищах обговорюється можливість оголосити стихійний дефолт, тобто відмовитися платити за боргами держави.

Економічна правда



