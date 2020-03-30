Податковий комітет Ради підтримав "антиколомойський" законопроєкт

Facebook Віталія Безгіна

Податковий комітет Верховної Ради на засіданні 30 березня підтримав "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Про це повідомив у Facebook нардеп від "Слуги Народу" Віталій Безгін.

За його словами, комітет зібрався із другої спроби та підтримав законопроєкт.

Нагадаємо:

24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

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Економічна правда