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Налоговый комитет Рады поддержал "антиколомойский" законопроект

Понедельник, 30 марта 2020, 13:48
 
фото: Facebook Виталия Безгина

Налоговый комитет Верховной Рады на заседании 30 марта поддержал "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.

По его словам, комитет собрался со второй попытки и поддержал законопроект.

Напомним:

24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом признании незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

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Экономическая правда

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Рада законодательство банки

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