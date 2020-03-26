Зеленський обіцяє "жорсткі заходи" торговцям, які наживаються на карантині

Президент Володимир Зеленський заявив, що до торговців, які під час паніки через карантин завищують ціни на товари, буде задіяний "пакет жорстких заходів".

Джерело: відеозвернення глави держави, показане по ТБ.

Пряма мова: "Ми також зробимо все, щоб не допустити зростання цін на продукти і товари першої необхідності у регіонах. Оскільки заклики до совісті деяких продавців - не допомогли, буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани усім спекулянтам".