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Зеленський обіцяє "жорсткі заходи" торговцям, які наживаються на карантині

Четвер, 26 березня 2020, 20:35
 

Президент Володимир Зеленський заявив, що до торговців, які під час паніки через карантин завищують ціни на товари, буде задіяний "пакет жорстких заходів".

Джерело: відеозвернення глави держави, показане по ТБ.

Пряма мова: "Ми також зробимо все, щоб не допустити зростання цін на продукти і товари першої необхідності у регіонах. Оскільки заклики до совісті деяких продавців - не допомогли, буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани усім спекулянтам".

Деталі: Зеленський розповів, що 25 березня провів розмову з місцевою владою щодо першочергових потреб регіонів. Це і робота критично важливих об’єктів у регіонах, і підтримка малого бізнесу на місцях, і забезпечення засобами індивідуального захисту та медичним обладнанням. "Частину рішень вже прийнято на попередніх засіданнях, інша - буде вирішена сьогодні", - зауважив президент.

Українська правда

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Зеленський коронавірус торгівля продукти

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