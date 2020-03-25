"Буковель" закрився на карантин

З 25 березня ТК "Буковель" тимчасово призупиняє роботу та достроково закінчує зимовий сезон 2019-2020.

Джерело: Facebook-сторінка комплексу

Дослівно: "Починаючи з середи, 25.03.2020, ми зупиняємо роботу витягів та достроково закінчуємо зимовий сезон 2019-2020.

ТК "Буковель" долучається до жорсткого карантину, який розповсюджуватиметься на всі послуги, на всій території комплексу і від завтрашнього дня припиняє приймати туристів. Всі сервіси будуть закриті".

Деталі: Відзначається, що погодні умови у Буковелі наразі чудові і сезон катання міг тривати ще досить довго.

Також у ТК пишуть, що немає жодних юридичних причин для закриття, але в даній ситуації пандемії коронавірусу "кожен наступний день функціонування курорту — це гіпотетичний, додатковий ризик для життя та здоров'я гостей".

Водночас "Буковель" називає основною причиною свого рішення "відсутність достовірної інформації" і звинувачує у цьому владу, яка "не дає чіткої відповіді".

Зокрема, там вважають, що влада не відповідає скільки людей в Україні інфіковані? Чи готові медустанови прийняти їх та надати необхідну допомогу? Чи забезпечені лікарні всім необхідним? Скільки людей повернулось останніми днями в Україну з-за кордону і чи були вони всі здорові та належним чином перевірені? Чи відповідально ці люди відносяться до персональних зобов'язань самоізоляції? Чи забезпечена країна достатньою кількістю тестів для виявлення носіїв вірусів?

Відзначимо, що за офіційною інформацією, наразі в Україні інфіковано 113 осіб, 4 людини померли.

Нещодавно в Україну з Китаю доставили 250 тисяч швидких тестів і 521 систему проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, апарати штучної вентиляції легень, 500 тисяч тришарових масок. Заплановано ще кілька рейсів.

Більшість засобів індивідуального захисту, тестів направляють у медичні заклади, аби забезпечити лікарів усім необхідним.

Водночас карантин в Україні запровадили з 12 березня по 3 квітня. Рішення про закриття курорту "Буковель" прийняв 25 березня.

Людей, які забронювали проживання в готелях "Буковель" на найближчий період, просять писати звернення на пошту web@bukovel.com для вирішення цього питання.

Знати більше: Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія:

Станом на ранок 25 березня від коронавірусу у всьому світі вилікувались 109 145 осіб, померли 18 947 людей. З часу поширення хвороби зареєстрували 424 048 випадків інфікування. В Україні виявили 113 випадків захворювання COVID-19, 4 людини померли, 1 – вилікувалась.

В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено. 25 березня Кабмін продовжив карантин до 24 квітня.

17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Із 23 березня столиця зупинила майже весь громадський транспорт. До кінця карантину у Києві вхід до транспорту, який курсуватиме містом, здійснюватимуть за спецперепустками для окремих категорій людей.

Вхід у магазини також буде здійснюватися з обмеженнями: 1 людина на 10 кв.м приміщення.