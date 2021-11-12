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УЗ збільшує кількість поїздів до "Буковелю"

П'ятниця, 12 листопада 2021, 13:45
 
фото з facebook "Буковелю"

"Укрзалізниця" починає реновацію станції Татарів та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель, а також - запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що компанія запускає 7 пар поїздів у новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня.

"Реновація станції Татарів пов'язана з тим, що станція є географічно найближчою - 15 км або від 20 хвилин у дорозі - до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту", - пояснили в УЗ.

Відповідно до нового графіка руху поїздів через Буковель прямуватимуть сім поїздів:

  • №5/6 Маріуполь - Рахів;
  • №15/16 Харків - Рахів;
  • №55/56 Київ - Рахів;
  • №95/96 Київ - Рахів;
  • №25/26 Одеса - Рахів;
  • №125/126 Миколаїв - Рахів;
  • №130/129 Кременчук - Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава - Ворохта).

Продаж квитків на поїзди №55/56 Київ - Рахів, №95/96 Київ - Рахів, №25/26 Одеса - Рахів, №125/126 Миколаїв - Рахів уже відкрито, решта надійде у продаж до кінця тижня.

Крім цього, з 12 грудня буде організовано автобусні трансфери від вокзалу до Буковеля за фіксованою ціною 50 грн.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що до гірськолижного курорту "Буковель" планують прокласти окрему залізнину гілку довжиною 20 км.

Економічна правда

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Укрзалізниця Буковель

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