У січні-лютому з України експортували медтоварів для протидії вірусу на 15 мільйонів доларів

У січні-лютому 2020 року з території України експортували медичних товарів, які можуть використовуватися для протидії коронавірусу, на 15,2 млн доларів.

Про це повідомляє StateWatch з посиланням на офіційні дані Митниці.

Зазначається, що за вересень-грудень 2019 року експортували майже стільки ж, як за 2 місяці цього року - на 17 млн доларів.



Загалом же за вересень 2019 року - лютий 2020 року з України експортували медичних товарів для протидії коронавірусу на 34,2 млн доларів.

"Така аномалія збільшення суми експорту медичних товарів в січні-лютому цього року в першу чергу відбулася через стрімкий ріст експорту текстильних медичних хірургічних масок з 3,8 млн доларів за 246,3 тонн у січні до 9,1 млн доларів за 394 тонни у лютому, - пояснив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

Зокрема, лютому значно зросли суми експорту наступних товарів:

захисні окуляри, 1,8 тонн на суму 54,9 тис дол;

респіратори, 2,2 тонни на суму 154,5 тис дол;

медичні одноразові халати 1,5 тонн на суму 48,1 тис дол;

медичні халати 71,6 тонн на 959,3 тис дол.

Окрім наведених товарів, у лютому з України також експортували:

нітрилові рукавички, 389 тис пар;

медичні рукавички, 216 тис пар;

лабораторні костюми, 30,2 тонни;

антисептик, 46,3 тонни.

При цьому, наведені дані не містять обсягів та сум медичних виробів, які були вивезені з України шляхом контрабанди, якщо такі випадки траплялися.



Також зазначається, що деякі суми в даних Митниці містять математичні неточності на рівні десятих.

Нагадаємо, 12 березня Кабмін увів обмеження на експорт критичних медичних товарів.

Економічна правда